ВСУ 9 мая обстреляли поселок в Херсонской области, есть пострадавшие

Вооруженные силы Украины (ВСУ) 9 мая нанесли удар по жилому дому в населенном пункте Великая Лепетиха в Херсонской области. Об этом в своем Telegram-канале заявил губернатор региона Владимир Сальдо.

«В День Победы под удар попала Великая Лепетиха, где люди праздновали и поздравляли ветеранов. В жилой застройке множественные ранения получил 20-летний молодой человек», — написал он.

Сальдо заявил, что его госпитализировали в Нижнесерогозскую центральную районную больницу, жизни мужчины ничего не угрожает.

10 мая минобороны России сообщило, что в небе над Белгородской областью сбили украинский беспилотный летательный аппарат.

Накануне поздним вечером на территории предприятия «Первый завод» в Дзержинском районе Калужской области произошло возгорание в результате падения беспилотного летательного аппарата. Загорелись три резервуара с дизельным топливом и один с мазутом.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее ВСУ обстреляли Донецк.