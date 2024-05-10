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В США 71-летнего пастора заподозрили в сексуальном насилии над юной прихожанкой

В США пожилого пастора уличили в совращении 15-летней девочке в подвале церкви

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Huntington Seventh-day Adventist Church/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

В США 71-летнего пастора церкви адвентистов седьмого дня обвинили в совращении 15-летней девочки. Об этом пишет NYP.

По предварительным данным, в марте 71-летний проповедник Клинтон Бакнор совратил 15-летнюю прихожанку в подвале церкви адвентистов седьмого дня в Хантингтоне, штат Нью-Йорк. Кроме того, пастор отправлял предполагаемой жертве неподобающие текстовые сообщения и фотографии.

9 мая власти сообщили, что Бакнор был арестован. Известно, что накануне сестра пострадавшей рассказала о произошедшем с ее родственницей сотрудникам полиции. На следующее утро подозреваемого задержали и обвинили в преступном подстрекательстве, сексуальном насилии и двух случаях создания угрозы благополучию ребенка. Он должен предстать перед судом уже сегодня.

В апреле за интимную связь с несовершеннолетней задержали пастора церкви в Киевской области. По украинским законам, ему грозит до восьми лет лишения свободы.

Ранее священнослужителя обвинили в скрытой съемке и подглядывании за девочками в душе и туалете.

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