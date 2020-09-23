Пенсии проиндексируют на 6,3% в 2021 году в России

Президент России Владимир Путин объявил, что пенсии в 2021 году будут проиндексированы на 6,3%. Об этом он сказал, выступая перед российскими сенаторами, трансляцию мероприятия ведет телеканал «Россия 24».

«В следующем году пенсии в России будут проиндексированы на 6,3%», — сказал глава государства.

Путин отметил, что эта цифра более чем в 1,5 раза выше прогнозируемой инфляции в 2021 году.

Летом текущего года стало известно, что правительство намерено проиндексировать страховые и социальные пенсии в течение трех лет. Так, неработающим пенсионерам планируется в 2021 году повысить страховые пенсии на 6,3%, через год — еще на 5,9%, а в 2023 году — на 5,6%. При этом корректировка накопительной части и срочной пенсионной выплаты в эти три года не предусмотрены.

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