Строящим «Северный поток — 2» судам отказали в страховке из-за санкций

Международная группа клубов взаимного страхования судовладельцев (IG P&I) не будет предоставлять страховое покрытие для судов, которые принимают участие в строительстве газопровода «Северный поток — 2». Об этом сказано в циркуляре клубов, находящихся в группе.

В документе указывается, что членам каждого клуба нельзя осуществлять страховое покрытие для судов, «вовлеченных в деятельность, которая является противозаконной либо ставит клуб под угрозу нарушения санкций».

«Клуб не будет предоставлять страховое покрытие для деятельности, относящейся к проектам «Северный поток — 2» или «Турецкий поток», — говорится в циркуляре.

Отмечается, что участников клуба также попросили во избежание санкций «оценивать и минимизировать риски заключения контрактов по «Северному потоку — 2» или «Турецкому потоку».

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— €10 млрд с Берлина: чем обернется отказ от «Северного потока — 2»

— Коалиция против «Северного потока — 2»: в ФРГ указали на раскол в ЕС

— Судно для достройки «Северного потока — 2» возвращается в Россию