Посол РФ рассказал, почему Польша выступает против «Северного потока — 2»
Посол России в Германии Сергей Нечаев заявил, что Польша выступает против «Северного потока — 2», поскольку сама желает стать энергетическим центром для Европы. Об этом он сказал в интервью газете Berliner Zeitung.
По его словам, среди польской элиты очень распространена «антироссийская рефлексия».
«Мы, естественно, сожалеем об антироссийской политике, которую в настоящее время проводит правительство в Варшаве», — сказал Нечаев.
Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал ФРГ выйти из проекта «Северный поток — 2» на фоне ситуации с блогером Алексеем Навальным и якобы намерением России вмешаться во внутреннюю политику Белоруссии.
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