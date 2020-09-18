Россия проведет дополнительные переговоры по выдаче кредита Белоруссии

Россия выдаст кредит Белоруссии по итогам дополнительных переговоров, но сомневаться в выдаче кредита нет оснований. Об этом заявил посол РФ в Минске Дмитрий Мезенцев, передает ТАСС.

«Кредит будет выдан по итогам переговоров, подписания дополнительного протокола в рамках межправительственных соглашений», — сказал он.

Посол добавил, что Россия «неизменно исполняет свои союзнические обязательства» и выдаст кредит.

Ранее белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Минск потратит $1 млрд из российского кредита на рефинансирование долга республики перед РФ.

В понедельник, 14 августа, в Сочи прошла встреча президентов РФ и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко. Российский лидер заявил, что Москва предоставит Минску кредит на $1,5 млрд.

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