Россия проведет дополнительные переговоры по выдаче кредита Белоруссии
Россия выдаст кредит Белоруссии по итогам дополнительных переговоров, но сомневаться в выдаче кредита нет оснований. Об этом заявил посол РФ в Минске Дмитрий Мезенцев, передает ТАСС.
«Кредит будет выдан по итогам переговоров, подписания дополнительного протокола в рамках межправительственных соглашений», — сказал он.
Посол добавил, что Россия «неизменно исполняет свои союзнические обязательства» и выдаст кредит.
Ранее белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Минск потратит $1 млрд из российского кредита на рефинансирование долга республики перед РФ.
В понедельник, 14 августа, в Сочи прошла встреча президентов РФ и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко. Российский лидер заявил, что Москва предоставит Минску кредит на $1,5 млрд.
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