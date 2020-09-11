В ФРГ допускают приостановку «Северного потока — 2» как реакцию на ситуацию с Навальным

Глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что власти Германии рассматривают приостановку строительства газопровода «Северный поток — 2» как реакцию на ситуацию с Алексеем Навальным. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

При этом он отметил, что если Россия примет участие в расследовании данного инцидента, то приостановки можно будет избежать.

«Иногда следует принять меры, тем самым сказав, что мы не хотим жить в мире без правил», — произнес Маас.

Он добавил, что даже если санкции не действуют, это не значит, что их не нужно вводить.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что не исключает возможности введения санкций против российского газопровода из-за ситуации с блогером.

20 августа самолет, в котором летел Навальный, экстренно приземлился в Омске, откуда блогера доставили в больницу. 21 августа врачи заявили, что основной диагноз — это нарушение обмена веществ. В настоящий момент Навального перевезли в Германию, он вышел из комы.

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