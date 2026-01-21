Российский школьник не выжил, выехав на санях прямо под колеса машины

В Дагестане школьник не выжил, выехав на санях под колеса машины

В Дагестане 16-летний школьник попал под машину, выехав на санях на дорогу. Об этом сообщает Telegram-канал «Сапа Кавказ».

Инцидент произошел на окраине села в Ботлихском районе, где девятиклассник катался с горки, которая расположена прямо на дороге. Во время одного из спусков сани подростка попали под колеса автомобиля Lada Priora. Предположительно, 31-летний водитель автомобиля просто не заметил подростка, когда выезжал из-за поворота.

В результате аварии юноша получил ушиб грудной клетки и легких. Его доставили в медицинское учреждение, однако врачам не удалось его спасти.

До этого в Лобне водитель катал ребенка на санках, привязанных к автомобилю — это попало на видео. Полицейские устанавливают личность водителя машины.

Ранее молодая девушка переломала кости, катаясь на тюбинге в российском регионе.