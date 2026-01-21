Ян Цапник рассказал о «сумасшедших» товарах с его лицом

Актер Ян Цапник заявил, что мошенники продают его автографы в золотой рамке

Актер Ян Цапник в беседе с kp.ru возмутился товарам с его изображением.

Цапник рассказал, что кто-то продает «какие-то сумасшедшие» кружки с его персонажем из сериала «Последний министр». Артист не понимает, почему.

«Продают где-то, а другие сейчас стали продавать… Наберите как-нибудь «Ян Цапник продает автографы». Они в какой-то золотой рамке. Я не знаю, это не я!» — поделился актер.

В фильмографии Яна Цапника более 270 работ. Он играл в таких проектах, как «Улицы разбитых фонарей», «Бригада», «Триггер», «Собор», «Полярный», «Первокурсницы», «Горько», «Физрук».

В ноябре 2024 года Цапник признался, что безумно часто отказывается от ролей. По словам актера, ему присылают много плохих сценариев, где нечего делать. Артист считает бессмысленным входить в проект, в котором нет четкой структуры.

Цапник уточнил, что не стал бы сниматься в плохом проекте даже ради денег. Он отметил, что часто бесплатно работает у молодых режиссеров в хороших проектах. Артист считает, что надо помогать выпускникам ВГИКа.

Ранее Ренат Агзамов дебютировал в кино.