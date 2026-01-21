Во Львове фиксируются перебои с подачей электроэнергии

Жители Львова сегодня, 21 января, сообщают о проблемах с подачей электроэнергии в городе. Об этом сообщает «Украина.ру».

В публикации отмечается, что в результате отключений горожане наблюдают на улицах своеобразное «световое шоу».

16 января на Украине ввели режим ЧС в энергетике, в стране не осталось ни одной неповрежденной электростанции, сообщили в местном минэнерго. Самая тяжелая ситуация была в Киеве. Глава минэнерго страны Денис Шмыгаль сообщил, что проблемы с отоплением наблюдаются даже в правительственных зданиях.

На этом фоне мэр украинской столицы еще неделю назад призвал жителей Киева по возможности покинуть город. Киевляне, тем временем, начали «жарить кирпичи», чтобы согревать помещения, сообщил военкор Дмитрий Стешин. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее жители городов Украины вышли на протесты из-за отсутствия электричества.