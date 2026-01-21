ГИБДД и полиция оцепили место у воронки от боеприпаса в Белгороде

В Белгороде сотрудники ГИБДД и полиции оцепили участок, где была обнаружена воронка от боеприпаса. Об этом сообщил мэр города Валентин Демидов в своем Telegram-канале.

По его словам, воронка была обнаружена на участке улицы Губкина. В связи с этим там ввели временное ограничение движения для всех видов транспорта, территорию оцепили. На месте работают оперативные службы, в том числе взрывотехники Минобороны России, уточнил Демидов. Также организована эвакуация жителей расположенных неподалеку домов. Мэр сообщил, что движение будет восстановлено, как только оперативные службы устранят опасность.

21 января губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что ситуация в регионе после обстрела Вооруженных сил Украины остается напряженной. По его словам, на данным момент специалисты разминируют территорию, которая подверглась обстрелу. После этого, как уточнил Гладков, начнутся восстановительные работы в полном объеме.

Ранее командиру ВСУ заочно предъявили обвинение за обстрелы Белгорода и Белгородской области.