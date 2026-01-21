Размер шрифта
«Локомотив» вырвал победу у «Динамо»

«Локомотив» обыграл «Динамо» из Минска в матче регулярного чемпионата КХЛ
Григорий Сысоев/РИА Новости

Ярославский «Локомотив» обыграл минское «Динамо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча, которая состоялась на стадионе «Арена-2000-Локомотив» в Ярославле, завершилась с результатом 2:1. Счет в матче открыло «Динамо», на 42:20 минуте отличился Никита Пышкайло. Уже через 20 секунд «Локомотив» сумел сравнять, гол на счет записал Артур Каюмов, его ассистентами выступили Рушан Рафиков и Максим Березкин. Победную шайбу забросил Егор Сурин за 25 секунд до финальной сирены.

«Локомотив» выиграл два матча из трех последних. Команда возглавляет турнирную таблицу Западной конференции КХЛ, набрав 65 очков за 49 игр. «Динамо» прервало победную серию из двух матчей. Клуб идет на третьей строчке «Запада», имея в активе 63 очка после 47 матчей.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ ярославская команда на выезде сыграет с московским «Спартаком» 25 января. Стартовая сирена для хоккеистов прозвучит в 17:00 по московскому времени. Минский клуб на день раньше на домашней арене примет «Шанхайских Драконов». Начало матча — 17:00 мск.

