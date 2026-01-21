Глава МИД Дании после выступления Трампа заявил о сохранении проблемы с Гренландией

МИД Дании заявил, что США по-прежнему представляют угрозу для Гренландии

Министр иностранных дел Дании Ларс Лекке Расмуссен заявил, что США все еще представляют угрозу для Гренландии. Об этом пишет британская газета The Guardian.

«Конечно, слова Трампа об отказе от использования военной силы в Гренландии — это хорошо, но сама проблема не испарилась», — сказал Расмуссен.

По его мнению, президент США Дональд Трамп все еще стремится заполучить остров.

5 января Трамп заявил о планах установить контроль над территорией Гренландии, чтобы обеспечить национальную безопасность своей страны.

Минобороны Дании пообещало ответный удар в случае вторжения США на остров. Однако там не уточнили, как именно будут реагировать на возможную атаку со стороны американских вооруженных сил.

В марте прошлого года президент РФ Владимир Путин заявил, что план Трампа присоединить Гренландию к США является серьезным.

Ранее в МИД РФ задались вопросом, обратятся ли Дания и Канада в НАТО.