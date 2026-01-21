Размер шрифта
«Будут глупцами»: Трамп высказался о сроках мирной сделки по Украине

Трамп заявил, что подошел «сравнительно близко» к урегулированию на Украине
Jonathan Ernst/Reuters

Президент США Дональд Трамп полагает, что подошел «сравнительно близко» к урегулированию конфликта на Украине. Его словам приводит «Интерфакс».

«Я думаю, мы можем сказать, что мы подошли сравнительно близко (к завершению конфликта на Украине. — «Газета.Ru»)», — сказал Трамп во время выступления на Международном экономическом форуме в Давосе.

По его словам, мирное соглашение хотят заключить как Россия, так и Украину. Вместе с тем американский лидер отметил, что если они этого не сделают, то «будут глупцами».

Также Трамп повторил свою мысль, что когда Россия бывает готова к урегулированию конфликта, Украина оказывается не готова, и наоборот. Он повторил и другую свою мысль, которую неоднократно озвучивал, что конфликт осложняет взаимная неприязнь между президентами РФ и Украины.

До этого Трамп выразил мнение, что конфликт на Украине не начался бы, если бы президентские выборы в США в 2020 году не были сфальсифицированы. Американский лидер добавил, что виновные в фальсификации итогов выборов в скором времени будут привлечены к ответственности.

Ранее Путин согласился, что конфликт на Украине не начался бы при президентстве Трампа. 

