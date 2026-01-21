Размер шрифта
Президент Палестины прибыл в Москву

WAFA: президент Палестины Аббас прилетел в Москву с двухдневным визитом
Сергей Бобылев/Фотохост-агентство РИА Новости

Президент Палестины Махмуд Аббас вечером в среду, 21 января, прибыл в Москву с двухдневным визитом. Об этом сообщает официальное палестинское информационное агентство WAFA.

Во вторник официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин 22 января проведет встречу с Аббасом.

14 января специальный представитель президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф объявил, что началась реализация второй фазы плана главы Белого дома по урегулированию в секторе Газа. По его словам, вторая фаза плана предусматривает создание переходной технократической администрации Палестины, разоружение палестинского движения Хамас, а также переход от состояния перемирия к восстановлению региона.

7 декабря премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что первая часть мирного плана Трампа по урегулированию в секторе Газа уже практически реализована. По его словам, после возвращения последнего заложника начнется второй этап, в рамках которого пройдет разоружение ХАМАС и демилитаризация анклава.

13 октября Трамп объявил об окончании конфликта в секторе Газа. При этом позднее он пригрозил тем, что Армия обороны Израиля возобновит операцию в секторе Газа, если ХАМАС откажется разоружиться.

Ранее посол Палестины рассказал о попытке Израиля переселить палестинцев из сектора Газа.

