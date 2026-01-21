Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на УкраинеФорум в Давосе — 2026
Спорт

«Нет сомнений»: Гашек оценил идею бойкота ЧМ-2026 странами Европы

Экс-вратарь Гашек поддержал идею бойкотировать чемпионат мира по футболу в США
Илья Питалев/РИА Новости

Двукратный обладатель Кубка Стэнли, олимпийский чемпион в составе сборной Чехии по хоккею Доминик Гашек на своей странице в социальной сети X поддержал идею, согласно которой европейские страны могут бойкотировать чемпионат мира — 2026 из-за политики США.

«Среди политиков все чаще обсуждается бойкот чемпионата мира по футболу 2026 года в Соединенных Штатах. Нет сомнений, что международные спортивные мероприятия не должны проводиться в стране, которая угрожает другим странам военной агрессией и претендует на их территорию», — написал Гашек.  

В СМИ уже появились сообщения, согласно котором в Европе начали вопрос обсуждения бойкота чемпионата мира — 2026.

Президент США Дональд Трамп заявил о намерении присоединить Гренландию, которая принадлежит Дании, к Соединенным Штатам. Подобные идеи он высказывал и во время своего первого президентского срока (2017–2021). По его словам, остров нужен Вашингтону для обеспечения национальной безопасности.

До этого в СМИ появилась информация, что почти 17 тысяч болельщиков за одну ночь аннулировали свои билеты на чемпионат мира по футболу — 2026 на фоне действий США. 3 января американские силы нанесли удар по Венесуэле, а венесуэльский лидер Николас Мадуро вместе с супругой был захвачен и вывезен в США.

Чемпионат мира — 2026 пройдет в июне и июле 2026 года в США, Канаде и Мексике. Финал запланирован на 19 июля. Изначально в финальном этапе чемпионата должны были участвовать, как обычно, 32 сборные, но 10 января 2017 года президент Международной федерации футбола Джанни Инфантино заявил об увеличении числа участников до 48.

Российская сборная из-за отстранения от международных турниров не была допущена до жеребьевки мундиаля.

Ранее в Норвегии выступили против бойкота чемпионата мира из-за Трампа.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27677707_rnd_6",
    "video_id": "record::1244e2b2-7bde-48ff-974c-6ced2c86e9b0"
}
 
Теперь вы знаете
Загрузи или уходи. Могут ли уволить за отказ устанавливать приложение или использовать смартфон
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+