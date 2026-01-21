Ученые нашли способ предсказать магнитные бури на годы вперед

Международная группа астрономов разработала новый метод анализа архивных наблюдений Солнца, который может помочь точнее прогнозировать активность будущих солнечных циклов. Работа опубликована в журнале The Astrophysical Journal (AstroJournal).

Ключевой целью исследования стало восстановление поведения полярного магнитного поля Солнца на протяжении более чем 100 лет. Именно оно играет решающую роль в формировании 11-летних солнечных циклов, от которых зависят число солнечных пятен, вспышек и магнитных бурь, способных влиять на спутники, энергосистемы и связь на Земле.

Проблема заключалась в том, что прямые измерения полярного магнитного поля ведутся лишь с 1970-х годов. Чтобы заглянуть дальше в прошлое, ученые обратились к уникальному архиву Kodaikanal Solar Observatory — полевой станции Индийского института астрофизики. Там с 1904 года ведутся наблюдения Солнца в линии кальция Ca II K, позволяющие изучать хромосферу и связанные с ней магнитные структуры.

Как пояснил исследователь Юго-Западного научно-исследовательского института Бибхути Кумар Джа, архивные данные пришлось тщательно откалибровать по современным стандартам. Ученые устранили ошибки вращения, временные смещения и другие аномалии, после чего сопоставили старые изображения с современными наблюдениями. Для обработки десятков тысяч снимков была создана автоматическая система анализа, которая выделяет признаки, связанные с магнитной активностью.

По словам ведущего автора работы Дибьи Кирти Мишры из ARIES, хромосфера оказалась надежным индикатором магнитного состояния Солнца. Это особенно важно, поскольку из-за наклона земной орбиты полюса Солнца хорошо видны лишь несколько раз в год, что осложняет прямые наблюдения.

В настоящее время ученые могут уверенно прогнозировать солнечную активность лишь на несколько лет вперед. Однако для планирования космических миссий, включая проекты NASA, необходимо понимание условий на десятилетия вперед. Новый метод позволяет использовать исторические данные для улучшения таких долгосрочных прогнозов. Проверить, насколько точно модель предсказывает поведение Солнечного цикла 26, исследователи смогут лишь через четыре–пять лет.

Пока прямые наблюдения полюсов Солнца остаются ограниченными, результаты работы уже вносят вклад в развитие прогнозов космической погоды и помогают лучше понять механизмы, управляющие солнечной активностью.

Ранее ученые воссоздали в лаборатории подземный океан на спутнике Юпитера.