Россиянин обесточил квартиру соседа из-за громкой музыки и сломал ему челюсть

В Якутии возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, который избил соседа из-за шума. Об этом сообщает издание SakhaPress.

По данным полиции, 48-летний житель Нюрбинского района услышал громкую музыку из соседней квартиры. Он попросил соседа убавить звук, просьба осталась без ответа, тогда мужчина отключил электричество в квартире через общий щиток.

После этого он стал ждать в подъезде. Потерпевший вышел разбираться с причиной отключения света, между мужчинами произошел конфликт, который перерос в драку. Подозреваемый сломал оппоненту челюсть. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, фигуранту может грозить до трех лет лишения свободы.

До этого россиянка надела ведро на голову соседке из-за громкой музыки. Причиной конфликта стала громкая музыка, которую одна из женщин слушала на общей кухне поздно вечером.

Ранее сосед, заливший из баллончика семью с ребенком в Балашихе, стал фигурантом уголовного дела.