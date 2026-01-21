Еще одна страна присоединится к «Совету мира»

Виктор Орбан заявил, что в четверг в Давосе присоединится к «Совету мира»

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на своей странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) заявил, что в четверг в Давосе подпишет документ о присоединении страны к «Совету мира» и проведет переговоры с президентом США Дональдом Трампом.

«В четверг утром нам нужно быть в Давосе, чтобы… встретиться с президентом Трампом и подписать документ о нашем присоединении к «Совету мира» от имени Венгрии», — сказал Орбан.

Он добавил, что после встречи с Трампом отправится в Брюссель на внеочередной саммит Евросоюза.

Также 21 января восемь стран Ближнего Востока решили присоединиться к международной инициативе «Совет мира». Иордания, ОАЭ, Индонезия, Пакистан, Турция, Саудовская Аравия, Катар и Египет «приветствуют приглашение» президента США Дональда Трампа. Министры подтвердили приверженность своих стран поддержке миссии «Совета мира» в качестве переходной администрации для восстановления Газы и продвижения мира.

О формировании «Совета мира» Трамп объявил 16 января. Для участия в его работе американский лидер пригласил представителей Еврокомиссии и более 50 стран, среди которых есть Россия, Украина и Китай.

21 января газета Financial Times (FT) сообщила со ссылкой на источник, что большинство стран Евросоюза отклонили приглашение США войти в состав «Совета мира», опасаясь, что новый орган оттеснит на второй план ООН как форум для урегулирования глобальных конфликтов.

