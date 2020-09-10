Кабмин выделил еще 35 млрд рублей на поддержку безработных из-за пандемии россиян
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Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что правительство выделило дополнительные 35 млрд рублей для россиян, потерявших работу из-за пандемии.
«Сегодня в повестке заседания правительства вопрос о выделении на эти цели дополнительно 35 млрд рублей», — сказал Мишустин на заседании кабмина.
Деньги пойдут на поддержку безработных во всех регионах, отметил премьер. Он добавил, что выплаты должны производиться в полном объеме и на регулярной основе.
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