Росстат уменьшил оценку спада экономики России во II квартале
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Росстат опубликовал данные по оценке ВВП России за второй квартал. Об этом сообщает «Интерфакс».
В документе отмечается, что падение экономических показателей во II квартале составило 8%.
При этом опубликованная ранее предварительная оценка спада ВВП составляла 8,5%, однако она осталась выше оценок ЦБ (9-10%) и Минэкономразвития (9,6%).
Росстат также уточнил оценку падения ВВП России за I полугодие до 3,4%, которая раньше находилась на отметке в 3,6%.
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