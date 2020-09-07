Евро превысил 90 рублей впервые с зимы 2016 года

Курс евро на Мосбирже впервые за четыре года превысил отметку в 90 руб., свидетельствуют данные торгов.

Как отмечается, ранее курс валюты поднимался до такой отметки в феврале 2016 года.

До этого ЦБ РФ установил официальный курс евро на 8 сентября — 89,4771 руб. (+43,87 коп.)

Узнать подробный курс иностранных валют можно на странице «Котировки».

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