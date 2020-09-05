Силуанов рассказал школьникам о необходимости финансовой грамотности

Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что финансовая грамотность является необходимым элементом знаний современного человека. Об этом сообщает ТАСС.

Об этом министр заявил на уроке у одиннадцатиклассников школы №17 Обнинска (Калужская область).

«Чтобы грамотно распоряжаться собственными деньгами совсем не обязательно быть профессиональным финансистом. При этом знания на базовом уровне очень важны для каждого человека, поскольку от этого зависит его благополучие», — сказал он.

По словам Силуанова, дополнительные знания о финансах помогут подрастающему поколению принимать верные решения в отношении их личных денег, избежать финансовых потерь и накопления необоснованных долгов в будущем.

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