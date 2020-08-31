Китайские смартфоны уличили в незаконном списании денег
В смартфонах Techo китайского производителя Transsion обнаружили вредоносное программное обеспечение, пишет издание Buzzfeed News.
Многие пользователи данных устройств столкнулись с тем, что с их счета списывались деньги за счет платных подписок, о которых они не просили.
Агентство по изучению вредоносных программ Secure-D выяснило, что во все смартфоны Techo были встроены вирусные программы xHelper и Triada, которые тайно загружали приложения и подписывали владельца на платные услуги без его ведома.
Отмечается, что Transsion привлекает покупателей бюджетной ценой, которая намного ниже, чем у Xiaomi или Samsung. Благодаря большому спросу компания находится на четвертом месте в мировом рейтинге производителей смартфонов после Apple, Samsung и Huawei.
Предустановленное вредоносное программное обеспечение обнаружено также на телефонах Alcatel китайской компании TCL Communication.