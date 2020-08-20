Минфин обнародовал данные о заявках на льготную ипотеку

Порядка 450 тыс. заявок по программе льготной ипотеки со ставкой не более 6,5% подано с тех пор, как она стартовала. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора департамента финансовой политики Минфина России Ивана Чебескова.

По его словам, одобрено около 310 тыс. заявок.

В настоящее время Минфин прорабатывает вопрос расширения лимита по льготной ипотеке под 6,5%.

Чебесков отметил, что из-за высокого спроса большинство банков уже выдают эти кредиты быстрыми темпами и у них сокращается лимит, выделенный ДОМ.РФ.

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