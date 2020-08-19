Эксперты рассказали, приобретают ли туристы страховку от COVID-19

Свыше 24% российских туристов покупают страховку от коронавирусной инфекции нового типа вместе с авиабилетами. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные компании Biletix.

Как рассказал глава компании Игорь Константинов, с январе по июль 2020 года вместе с авиабилетами туристические страховки приобретали 10% путешественников. По его словам, на этом фоне продажи страховки от коронавируса, которые превышают средний показатель более чем в два раза, говорят не только о крайней востребованности этой услуги, но и том, что люди озабочены вопросом защиты от COVID-19 во время отдыха.

Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

В качестве мер в России были объявлены нерабочие дни, в ряде регионов ввели режим самоизоляции, было прекращено авиасообщение и закрыты границы. Общее число выявленных случаев COVID-19 в мире превысило отметку в 22 млн, умерли более 780 тыс. пациентов, выздоровели свыше 14 млн человек.

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