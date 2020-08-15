Мишустин заявил, что льготы по соцвзносам для ТОР могут быть продлены в 2025 году

Премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал, что правительство может продлить льготы по страховым взносам для резидентов территорий опережающего развития (ТОР) после 2025 года, когда закончится срок данной меры, передает корреспондент «Газеты.Ru».

Такое заявление он сделал в ходе встречи с представителями общественности Камчатки.

По словам главы кабмина, раньше этого времени данный вопрос обсуждать не стоит.

«Мы должны дождаться срока, на который принимали льготу и были соответствующие обещания и в том числе обязательства, под которые эти льготы предоставляли», — сказал Мишустин.

Он также отметил, что если соцвзносы не будут поступать, то не окажется средств на, например, строительство больниц.

«Абсолютно уверен, что, когда придет время в 2025 году, мы посмотрим, что получится, и будем принимать решения, скорее всего, о продлении этих льгот», — добавил Мишустин.

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