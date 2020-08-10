Белорусский металлургический завод частично приостановил работу

Белорусский металлургический завод в Жлобино частично остановил работу, передает Sputnik Беларусь со ссылкой на свои источники.

По данным агентства, остановились минимум два цеха – трубопрокатный и канатный. Связаться с руководством завода не удалось.

Ранее представители БМЗ опровергли слухи о том, что на заводе планируется забастовка.

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