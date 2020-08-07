США выделят Ливану $17 млн после взрыва в Бейруте

Соединенные Штаты выделят $17 млн Ливану в качестве помощи после взрыва в Бейруте, сообщается на странице американского посольства в Twitter.

«США выделяют $17 млн в качестве чрезвычайной помощи Ливану для реагирования на ужасную трагедию 4 августа», — сообщили в диппредставительстве.

4 августа в порту в городе Бейрут случился мощный взрыв. В результате трагедии оказались ранены более 5 тысяч человек, более 300 тысяч остались без крова. По последним данным, погибли 154 человека. По словам премьер-министра Ливана Хассана Диаба, причиной взрыва стало ненадлежащее хранение 2 750 тонн аммиачной селитры. У соседних зданий, а также тех, что расположены в радиусе нескольких километров от места взрыва, выбиты стекла, разрушена часть построек.

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