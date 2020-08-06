Опрос показал, что почти треть россиян хотят выйти на пенсию до 55 лет

Результаты опроса «Работы.ру» и НПФ Сбербанка показали, что 31% россиян хотели бы выйти на пенсию раньше положенного срока, передает ТАСС.

При этом женщины чаще говорят о желании досрочно закончить карьеру, чем мужчины — 39% и 23% соответственно.

Только 17% опрошенных россиянок хотели бы выйти на пенсию после 65 лет, среди мужчин этот показатель равен 28%.

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