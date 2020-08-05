Власти Бейрута оценили ущерб от взрыва в порту
Ущерб от взрыва в порту Бейрута власти города оценивают в $3-5 млрд. Об этом сообщил губернатор ливанской столицы Марван Аббуд, передает ливанский новостной портал LBCI Nеws.
Известно, что ВВП всего Ливана равен около $57 млрд.
По словам Аббуда, сотни жителей города остались без жилья.
4 августа в порту в городе Бейрут случился мощный взрыв. В МВД страны заявили, что он произошел на складе с аммиачной селитрой. По словам премьер-министра Ливана Хассана Дияба, причиной взрыва стало ненадлежащее хранение 2750 тонн аммиачной селитры. У соседних зданий, а также тех, что расположены в радиусе нескольких километров от места взрыва, выбиты стекла, разрушена часть построек. По последним данным, погибли больше ста, пострадали четыре тысячи человек.
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