Первый самолет из Москвы приземлился в Стамбуле

Первый после возобновления авиасообщения самолет из Москвы приземлился в Стамбуле в субботу, 1 августа. Об этом сообщает агентство Anadolu.

Лайнер принадлежит авиакомпании Turkish Airlines. На нем в турецкий город прибыли в основном граждане России.

По прилету все пассажиры прошли через тепловизионные камеры для контроля температуры. Тест на COVID-19 при въезде на территорию Турции не является обязательным.

Россия с 1 августа возобновила авиасообщение с Великобританией, Турцией и Танзанией.

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