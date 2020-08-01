Первый самолет из Москвы приземлился в Стамбуле
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Первый после возобновления авиасообщения самолет из Москвы приземлился в Стамбуле в субботу, 1 августа. Об этом сообщает агентство Anadolu.
Лайнер принадлежит авиакомпании Turkish Airlines. На нем в турецкий город прибыли в основном граждане России.
По прилету все пассажиры прошли через тепловизионные камеры для контроля температуры. Тест на COVID-19 при въезде на территорию Турции не является обязательным.
Россия с 1 августа возобновила авиасообщение с Великобританией, Турцией и Танзанией.
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