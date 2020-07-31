Цена золота снова обновила исторический максимум, повысившись на 2% к уровню закрытия предыдущей сессии торгов на бирже Comex. Об этом пишет ТАСС.

Сейчас золото стоит $2005,4 за тройскую унцию.

Золото растёт в цене пятый месяц подряд. Сейчас тенденцию поддерживает обострение отношений между Китаем и США: принимающие стороны закрыли по одному консульству.

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