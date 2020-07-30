В Петербурге депутата Заксобрания задержали по подозрению во взятке

В Санкт-Петербурге задержали депутата законодательного собрания Романа Коваля и его помощника по подозрению во взятке, сообщил СК. Об этом пишет РИА «Новости».

«Возбуждено уголовное дело в отношении депутата Законодательного собрания Санкт-Петербурга Романа Коваля по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере) и его помощника Андрея Гришина по ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве в особо крупном размере)», — сказали в пресс-службе.

Отмечается, что речь идет о 15 миллионах рублей, полученных от предпринимателя в виде денег и машины «за способствование с использованием своего служебного положения в выделении бюджетных денежных средств». Размер взятки составил около одной пятой от выделенной суммы.

Депутата и помощника задержали при получении очередной части денег.

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