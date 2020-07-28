США пригрозили европейским сторонникам «Северного потока — 2», заявив, что Россия хочет усилить и использовать зависимость ЕС от своего газа. Такое заявление сделал представитель американского посольства в Германии, пишет Deutsche Welle.

Дипломат отметил, что хотя пока США не вводят новые санкции, участие в проекте будет нести риски.

Строительство «Северного потока — 2» было приостановлено из-за введенных США в декабре 2019 года санкций против подрядчиков газопровода. В июле 2020 года сенат США одобрил новые санкционные меры против российского газопровода.

Президент Владимир Путин заявил в январе 2020 года, что газопровод будет достроен российскими силами, но строительство завершится на несколько месяцев позже, чем было запланировано.

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