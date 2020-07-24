Центробанк отозвал лицензии еще у двух банков
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Центральный банк отозвал лицензии еще у двух банков: абаканский КБ «Центрально-Азиатский» и московский АКБ «Ресурс-траст», сообщается на сайте регулятора.
Решения по обоим банками были приняты из-за ходатайств кредитных организаций о добровольной ликвидации.
Центрально-Азиатский банк занимал 418-е, «Ресурс-траст» — 396-е место в банковской системе России.
Ранее Банк России отозвал лицензию у «Народного банка» из-за легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.
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