Собянин рассказал, сколько недополучит бюджет Москвы из-за коронавируса

Московский бюджет в нынешнем году может недополучить до 600 млрд рублей из-за коронавируса и его последствий. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин на радио «Комсомольская правда».

«От запланированного бюджета выпадающие доходы составят от 500 [млрд] до 600 млрд рублей за год», — сказал Собянин.

Мэр отметил, что это связано с налогом на прибыль, снижением зарплат, подоходного налога и активности инвесторов.

В Москве коронавирусом заразились 232 тысячи, выздоровели 169 тысяч, погибли 4,2 тысячи человек.

Первые два случая коронавируса выявили в России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В качестве мер президент России объявил нерабочие дни, регионы ввели самоизоляцию, границы закрылись. В мире число зараженных превысило 14 млн, умерли почти 600 тысяч человек.

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