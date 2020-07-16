Путин назвал главную задачу экономической политики России
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Президент России Владимир Путин заявил, что главной задачей экономической политики является восстановление занятости россиян. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Сейчас самая главная наша задача экономической политики – восстановить уровень занятости, дать людям возможность работать, зарабатывать, обеспечивать свои семьи», — сказал глава государства.
Он добавил, что задача восстановления рынка труда в 2021 году должна быть выполнена. Путин уточнил, что для роста занятости и доходов людей нужно использовать все инструменты, в том числе возможности федерального бюджета.
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