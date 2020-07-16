Путин назвал главную задачу экономической политики России

Президент России Владимир Путин заявил, что главной задачей экономической политики является восстановление занятости россиян. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Сейчас самая главная наша задача экономической политики – восстановить уровень занятости, дать людям возможность работать, зарабатывать, обеспечивать свои семьи», — сказал глава государства.

Он добавил, что задача восстановления рынка труда в 2021 году должна быть выполнена. Путин уточнил, что для роста занятости и доходов людей нужно использовать все инструменты, в том числе возможности федерального бюджета.

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