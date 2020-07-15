В РФ семьи с детьми получили свыше 555 млрд рублей дополнительной соцподдержки

В начале июля в России семьям с детьми предоставили свыше 555 млрд руб. в рамках дополнительной соцподдержки. Об этом сообщается на сайте Министерства финансов.

Отмечается, что это 99% от всех средств, выделенных на данные меры.

«Это сопоставимо с поступлениями в федеральный бюджет от нефти и газа за тот же период (за второй квартал 2020 года от НДПИ поступило 555 млрд руб.)», — цитируются слова главы Минфина Антона Силуанова.

По его словам, семьи продолжают обращаться за выплатами через портал госуслуг.

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