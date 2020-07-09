Минфин США оштрафовал Amazon за поставку товаров в Крым

Министерство финансов США оштрафовало компанию Amazon за нарушение санкций в отношении Крыма, Ирана и Сирии. Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте ведомства.

Отмечается, что компания получила штраф в размере $134 523 за нарушение нескольких санкций, предусмотренных решением Управления по контролю над иностранными активами (OFAC).

Так, Amazon поставляла товары и предоставляла услуги лицам, в отношении которых предусмотрены санкции, а также лицам, находящимся на тот момент в Крыму, Иране и Сирии.

По данным минфина США, с 15 ноября 2011 года по 18 октября 2018 года, люди, которые находились в Крыму, Иране и Сирии, размещали заказы или вели бизнес по предоставлению услуг и товаров лицам в этих регионах через сайты, которые принадлежали Amazon.

Кроме того, выяснилось, что услугами компании пользовались лица, которые нарушали различные международные законы и правила целого ряда стран.

Уточняется, что Amazon нарушила американское законодательство из-за несовершенства собственных технологий. Например, заказчики из Крыма могли воспользоваться услугами компании, допустив орфографическую ошибку в наименовании полуострова.

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