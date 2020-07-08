СПЧ предложил амнистировать все штрафы за нарушение самоизоляции
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Совет по правам человека при президенте (СПЧ) впервые предложил провести административную амнистию в России, передает РИА «Новости».
Инициативой предлагается аннулировать все выписанные штрафы за нарушение самоизоляции.
Как пояснили в совете, целью введения штрафов было снижение случаев нарушения режима. Их отмена уже никак на эту цель не повлияет.
Правозащитники подчеркнули, процедура полностью соответствует Конституции и не противоречит законодательству.
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