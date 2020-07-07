Перечислены регионы с самой низкой стоимостью жилья в новостройках

Названы российские регионы с самыми низкими ценами за квадратный метр жилья в новостройках в I квартале 2020 года. Об этом сообщает RT со ссылкой на данные Росстата.

Так, самые низкие цены на жилье зафиксированы в Кабардино-Балкарии – 29,7 тысяч рублей, Дагестане – 32 тысячи рублей, Калмыкии – 33 тысячи рублей, Северной Осетии – 34,5 тысячи рублей и Карачаево-Черкесии – 36 тысяч рублей.

Самые высокие цены за квадратный метр жилья оказались в Москве – 214,3 тысячи рублей, Сахалинской области – 122,9 тысячи рублей, Петербурге — 188,7 тысячи рублей, Приморском крае – 99,9 тысячи рублей и Магаданской области – 94,5 тысячи рублей.

Средняя цена в I квартале 2020 года за квадратный метр недвижимости составила 71,5 тысячи рублей.

Отмечается, что при составлении статистики учитывались все типы квартир первичного рынка жилья.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В Госдуме предложили увеличить налоговый вычет при покупке квартиры

— Виновата ипотека: жилье в новостройках стремительно дорожает

— Мишустин утвердил расширение программы льготной ипотеки