В ДЭА рассказали, когда Nord Stream 2 AG сможет начать прокладку труб

Глава пресс-службы Датского энергетического агентства (ДЭА) Туре Фалбе-Хансен рассказал, когда Nord Stream 2 AG сможет приступить к достройке «Северного потока — 2» согласно разрешению. Об этом пишет ТАСС.

Так, оператору предстоит подождать месяц, чтобы прошел срок возможного обжалования решения ДЭА в Датском апелляционном совете по вопросам энергетики.

Как уточняется, срок подачи возможной аппеляции истекает 3 августа, после чего Nord Stream 2 AG сможет вернуться к строительству «Северного потока — 2».

Как стало известно ранее, оператору дали разрешение на строительство, однако с условием использования судов с якорным позиционированием.

Строительство российского газопровода «Северный поток — 2» было приостановлено из-за введенных США в декабре 2019 года санкций против подрядчиков газопровода.

Президент Владимир Путин заявил в январе 2020 года, что газопровод будет достроен российскими силами, но строительство завершится на несколько месяцев позже, чем было запланировано.