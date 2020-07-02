Новак: роль ОПЕК+ остается значительной в условиях появления «черных лебедей»

Роль ОПЕК+ остается значительной в условиях появления большого количества «черных лебедей» - труднопрогнозируемых и редких событий, которые имеют значительные последствия. Такое мнение высказал глава Минэнерго РФ Александр Новак, выступая в рамках международного дискуссионного клуба «Валдай».

«На текущий момент роль [ОПЕК+] остается большой, так как рынок достаточно разнороднен. Очень много в последние годы появляется «черных лебедей», которые непредсказуемы, которые очень сильно влияют на рынок. Кто мог предсказать, что на 28 млн баррелей упадет спрос? Такого даже в кошмарном сне невозможно было себе представить», - отметил он, отвечая на вопрос, как долго будет длиться соглашение.

«Несмотря на то, что я сторонник рыночных методов, инструментов, тем не менее факты показывают, что определенная координация в нужные моменты, в критической ситуации - достаточно эффективно сглаживает те негативные последствия, которые возникают при волатильности и постоянной синусоиде баланса спроса и предложения», - цитирует министра ТАСС.

Новак также сообщил, что вопрос создания координирующих органов наподобие ОПЕК+ всерьез обсуждается в ряде отраслей, кроме нефтяной, - например в газовой отрасли.

«Все больше [ведется] дискуссий о том, чтобы начать практику как в нефтяной отрасли: объединение ведущих производителей в регулировании и в других отраслях, причем не только в топливно-энергетическом комплексе. Звучат такие предложения и в газовой отрасли», - сказал он. «Такие вопросы серьезно обсуждаются. Предложения звучат и в алюминиевой отрасли», - добавил Новак.