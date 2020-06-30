В Санкт-Петербурге открываются музеи и фитнес-центры

Музеи, выставочные залы, фитнес-клубы и бассейны в Санкт-Петербурге возобновят работу с 6 июля. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу администрации города.

«С 6 июля возобновляют свою деятельность государственные музеи и государственные учреждения культуры, осуществляющие выставочную деятельность, плавательные бассейны и фитнес-центры», — рассказали в пресс-службе.

Там уточнили, что исключение составляют фитнес-клубы, которые находятся в зданиях торгово-развлекательных центров.

С 6 июля также смогут открыться непродовольственные магазины, имеющие отдельный вход с улицы для посетителей, с площадью торгового зала более 400 кв. метров.

В пресс-службе напомнили, что ношение индивидуальных средств защиты и соблюдение социальной дистанции остается обязательным.

Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

В качестве мер в России были объявлены нерабочие дни, в ряде регионов ввели режим самоизоляции, было прекращено авиасообщение и закрыты границы.

Всего в мире число зараженных превышает 9 млн, за все время от коронавируса умерли более 400 тыс. человек.

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