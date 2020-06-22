Названы планируемые сроки начала регулярного авиасообщения с Турцией
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Выяснилось, когда планируется возобновить регулярное авиасообщение с Турцией, передает АТОР.
По данным ассоциации, авиакомпания Turkish Airlines объявила дату возобновления полетов за рубеж в июле.
В расписании турецкого перевозчика стоят рейсы по 123 международным направлениям, в том числе в Россию. Авиакомпания планирует летать с 16 июля в Москву, Санкт-Петербург и Краснодар.
Пункты вылета из Турции пока не указываются.
О том, что Турция готова возобновить авиасообщение с Россией в середине июля, снова заявил и министр туризма и культуры Турции Мехмет Эрсой.
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