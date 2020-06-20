В США сочли мороженое эскимо унижающим коренные народы

Американская компания Dreyer«s изменит название своего мороженного Eskimo Pie, так как оно происходит от «уничижительного названия» для народов крайнего севера, пишет Wall Street Journal со ссылкой на заявление руководителя фирмы Элизабеллы Маркес.

«Мы привержены идее стать частью решения вопроса расового равенства, и признаем, что это уничижительный термин», — заявила Маркес.

По информации издания, термин «эскимо» был придуман в 1920 году Кристианом Нельсоном и шоколатье Расселом Стовером. Позднее они запатентовали мороженное под этим названием с изображением человека в зимней куртке с меховым воротником.

Дискуссия о расовой дискриминации возобновилась в США после убийства полицейскими чернокожего американца Джорджа Флойда.

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