Оператор «Северного потока — 2» призвал Данию смягчить требования
Компания Nord Stream 2 AG, являющаяся оператором «Северного потока — 2», попросила власти Дании внести коррективы в полученное разрешение на строительство. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу компании.
Как отмечается, речь идет об одной поправке. Она касается возможного использования судов с якорным позиционированием.
Так, Дания не одобряет использование якорных судов в процессе строительства. Страна опасается, что они могут задеть неразорвавшиеся боеприпасы на дне Балтийского моря.
Решить эту проблему возможно путем достройки трубопровода с использованием других судов. Например, якорной баржи «Фортуна» или трубоукладчика «Академик Черский».
Как уточняется, в настоящий момент оба судна располагаются в порту Мукран, где находится логистическая база «Северного потока — 2».
Строительство российского газопровода «Северный поток — 2» было приостановлено из-за введенных США в декабре 2019 года санкций против подрядчиков газопровода.
Президент Владимир Путин заявил в январе 2020 года, что газопровод будет достроен российскими силами, но строительство завершится на несколько месяцев позже, чем было запланировано.
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