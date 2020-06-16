Оператор «Северного потока — 2» призвал Данию смягчить требования

Компания Nord Stream 2 AG, являющаяся оператором «Северного потока — 2», попросила власти Дании внести коррективы в полученное разрешение на строительство. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу компании.

Как отмечается, речь идет об одной поправке. Она касается возможного использования судов с якорным позиционированием.

Так, Дания не одобряет использование якорных судов в процессе строительства. Страна опасается, что они могут задеть неразорвавшиеся боеприпасы на дне Балтийского моря.

Решить эту проблему возможно путем достройки трубопровода с использованием других судов. Например, якорной баржи «Фортуна» или трубоукладчика «Академик Черский».

Как уточняется, в настоящий момент оба судна располагаются в порту Мукран, где находится логистическая база «Северного потока — 2».

Строительство российского газопровода «Северный поток — 2» было приостановлено из-за введенных США в декабре 2019 года санкций против подрядчиков газопровода.

Президент Владимир Путин заявил в январе 2020 года, что газопровод будет достроен российскими силами, но строительство завершится на несколько месяцев позже, чем было запланировано.

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