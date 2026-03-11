Власти Самарской области пообещали помочь близким бойца Ярашева, ставшего Героем РФ

Власти Самарской области пообещали оказать поддержку семье бойца Сергея Ярашева, ставшего Героем России после длительной обороны Донецкой народной республики (ДНР). Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-службу главы региона.

Там отметили, что регион гордится военным. По данным пресс-службы, жители передают земляку слова восхищения и пожелания скорейшего выздоровления.

«Сегодня общались с семьей Сергея, знаем, какие вопросы стоят перед семьей. Все они будут в самое кратчайшее время улажены в рамках программы помощи, которая сформирована в Самарской области для участников специальной военной операции», — сказал губернатор Вячеслав Федорищев.

О подвиге Ярашева президенту России Владимиру Путину сообщил глава ДНР Денис Пушилин в ходе встречи в Кремле 10 марта. Военному 21 год. Отслужив срочную службу, молодой человек подписал контракт с Минобороны РФ и попал в 51-ю армию Южного округа, участвовал в штурмовых операциях. После потери сослуживцев ему пришлось 68 дней одному удерживать позиции у Гришино. Военнослужащий потерял обе ступни и находится в больнице.

В этот же день Путин поручил подготовить указ о награждении бойца звездой Героя РФ.

Ранее появилось видео с Ярашевым.