Власти Самарской области пообещали помочь близким бойца Ярашева, ставшего Героем РФ

ТАСС: в Самарской области окажут помощь семье Героя России Ярашева
Станислав Красильников/РИА Новости

Власти Самарской области пообещали оказать поддержку семье бойца Сергея Ярашева, ставшего Героем России после длительной обороны Донецкой народной республики (ДНР). Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-службу главы региона.

Там отметили, что регион гордится военным. По данным пресс-службы, жители передают земляку слова восхищения и пожелания скорейшего выздоровления.

«Сегодня общались с семьей Сергея, знаем, какие вопросы стоят перед семьей. Все они будут в самое кратчайшее время улажены в рамках программы помощи, которая сформирована в Самарской области для участников специальной военной операции», — сказал губернатор Вячеслав Федорищев.

О подвиге Ярашева президенту России Владимиру Путину сообщил глава ДНР Денис Пушилин в ходе встречи в Кремле 10 марта. Военному 21 год. Отслужив срочную службу, молодой человек подписал контракт с Минобороны РФ и попал в 51-ю армию Южного округа, участвовал в штурмовых операциях. После потери сослуживцев ему пришлось 68 дней одному удерживать позиции у Гришино. Военнослужащий потерял обе ступни и находится в больнице.

В этот же день Путин поручил подготовить указ о награждении бойца звездой Героя РФ.

Ранее появилось видео с Ярашевым.

 
