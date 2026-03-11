В Белоруссии заявили, что в TikTok Лукашенко жаловались не гражданки страны

Большая часть женщин, написавших в личные сообщения президенту Белоруссии Александру Лукашенко в его аккаунте в TikTok, если их обидят мужчины, не были гражданками Республики. Об этом рассказала пресс-секретарь главы государства Наталья Эйсмонт, ее слова передает госагентство БелТа.

«Уверена, что каждый может себе представить, какой мы получили отклик на этот тезис в наших президентских или околопрезидентских соцсетях и мессенджерах. Расскажу инсайд: около 80% от всех написавших нам после этого были не белорусские женщины», — сказала она.

5 марта Лукашенко на церемонии вручения государственных наград заявил, обращаясь к присутствующим женщинам: «Если хоть один мужик вас обидит в эти [праздничные] дни, найдите возможность — ну у нас же TikTok есть — напишите мне. Я обязательно отреагирую». Он уточнил, что глава администрации президента Дмитрий Крутой берет на контроль все обращения к нему, после чего докладывает об этом главе государства.

Уже на следующий день белорусский лидер закрыл личные сообщения в своем TikTok-аккаунте. Пользователи сервиса иронично предположили, что Лукашенко решил закрыть сообщения, чтобы спастись от сотен пишущих ему женщин.

Ранее Лукашенко предложил переименовать кофе американо в белорусское.